/649804/وفد-من-نادى-القضاة-يزور-الدستورية-العليا-لتحقيق-العدالة-الناجزة

قام وفد رفيع المستوى من نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بزيارة المحكمة الدستورية العليا ولقاء رئيسها المستشار سعيد مرعي؛ لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جموع القضاة واستمرار التعاون المثمر والبناء الذي يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

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حضر اللقاء المستشارون أبو الحسين فتحي وكيل أول نادي القضاة، ومحمد صبحي خليفة، سكرتير عام النادي، وحازم أبو سديرة أمين صندوق النادي، وحازم رسمي ومحمود المرغني، عضوا مجلس الإدارة .

قام نادي القضاة بتقديم درع النادي لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به المحكمة في مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، بينما أهدى المستشار مرعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة درع المحكمة؛ تقديرا لجهودهم الملموسة في خدمة جموع القضاة، وتوثيق روابط الإخاء، والتضامن بين جموع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.