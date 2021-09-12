/649808/الداخلية-تكشف-لغز-فيديو-تعذيب-5-أبناء-لوالدتهم-في-العمرانية-بسبب-الميراث

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات الخبر الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تحت عنوان 5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميرات يتضمن تضرر سيدة من أبنائها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها فى عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل.

دوت الخليج ينشر التفاصيل

بالفحص أتضح أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، بقيام أبنائها الخمسة جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول.

وفاة والدهم

وبعد تقنين الإجراءات وباستدعاء أبنائها، حضر ثلاثة منهم، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم.

وكانت ترغب في الإقامة معهم بنفس المنزل، الأمر الذى أثار حفيظتهم وطردوها من المنزل، وبتاريخ الواقعة حضرت المجني عليها وحاولت الإقامة بالمنزل، ولدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تواجد سيارة فنطاس على خط السولار «السخنة ـــ التبين»، الممتد بالمناطق الجبلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط السيارة أثناء خروجها من أحد المدقات الجبلية قيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ومُحملة بكمية من المواد البترولية سولار، تقدر بنحو 40 طن مُستولى عليها من الخط المشار إليه، وقرر أنه كان فـي طريقه لتوصيلها لصاحب السيارة.

ونتج عن جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، من أن وراء تركيب المحبس على الخط المشار إليه وتحميل السيارة المشار إليها 3 أشخاص، مقيمين الجيزة وقيامهم بالتردد على أحد المدقات الجبلية بطريق الجلالة دائرة القسم.