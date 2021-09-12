/649811/قصة-كفاح-ونجاح-تامر-حسني-يشيد-بتاريخ-الراحل-محمود-العربي

أشاد الفنان المصري تامر حسني بتاريخ رجل الصناعة والتجارة المصري الراحل محمود العربي، وأبدى تقديره و إعجابه بقصة كفاحه التي كللت بالعديد من المشاق والمتاعب، مشيرًا إلى كونها قصة محفزة لكل من يرغب في النجاح.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان تامر حسني على وفاة رجل الأعمال محمود العربي.

تامر حسني يرشح قصة محمود العربي كحافز للشباب

نشر حسني صورة شخصية للعربي وصورة أخرى من جنازته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "الحاج محمود العربي رحمه الله.. قصة كفاح ونجاح أتمنى كل متابعيني الكرام يعرفوا عنها ولو جملة، أنا مكنتش أعرفه الحقيقة بس لما عرفت قصته وشوفت جنازته ومحبة الناس ليه، حبيت أنكم تعرفوه وتعرفوا إزاي بدأ من تحت الصفر وبقى من أهم رجال الأعمال في تاريخ مصر وأكثرهم العمل في صمت".

وأضاف: "قصة فعلاً محفزة لأي شخص نفسه ينجح، شوفوا علاقته الطيبة بموظفينه اللي مسميهم ولاده، شوفوا الخير اللي في قلبه اللي خلى جنازته بالشكل ده، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويحسن خاتمتنا كلنا، ربنا وحده بس اللي عالم بالقلوب اللي هيكرم ويسامح أصحابها بسببها، ربنا يجعلنا منهم".

تشيع جثمان محمود العربي

وكان قد شيع آلاف المواطنين جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، والذى توفي عن عمر يناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه فى قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية.

وشدد الأهالي على ارتداء الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء صلاة الجمعة فى مسجد العربي بقرية أبو رقبة فى المنوفية، و وزع الأهالي زجاجات المياه والكمامات على الحضور للمشاركة فى الجنازة.

أعد الأهالي أقمشة الفراشة أمام المسجد استعدادًا لاستقبال المعزين من خارج القرية وأدي الآلاف صلاة الجنازة خارج المنزل.

وأدي الآلاف صلاة الجمعة وصلاة الجنازة أمام المسجد رغم الحر الشديد فى وقت الصلاة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رجل الأعمال محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أبرز المشاركين فى جنازة الفقيد الراحل من مسجد القرية.

وخطب أحد المشايخ علي المقابر داعيًا المشيعين إلي الصمت، لأن الله يحب الصمت عند المقابر، وقال إن الفقيد ماذا بينك وبين الله يا حاج يا حاج محمود حتى يسوق الله قلوب الناس وأفئتدتهم إليك، وأن الصالحون كان يعرف صلاحهم بجنائزهم.