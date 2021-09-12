رسمياً : سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع ياسر صالح لـ موسمين

/649815/رسميا--سلة-الاتحاد-السكندري-تتعاقد-مع--ياسر-صالح-لـ-موسمين

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و وقع ياسر صالح علي تعاقده مع زعيم الثغر في الجلسة التي جمعته بالأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادي و الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2022-2023 .

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، في إتمام التعاقد مع “مورو ساليفو”، لاعب خط وسط منتخب غانا، لمدة 3 مواسم.

الغاني ساليفو

أعلن فريق الاتحاد السكندري تعاقده مع الدولي الغاني ساليفو، صاحب صاحب الـ 23 عاما، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وأنهى إداراة الاتحاد كافة الإجراءات الخاصة بضم الدولي الغاني إلى صفوف الفريق، مع إداراة ناديه السابق ” Bechem United FC.

أعلن عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، انتهاء إعارته للفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف القلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

وكتب عمار حمدي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلاً “ "اليوم انتهت إعارتي مع نادي الاتحاد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رئسهم رئيس النادي الحاج مصيلحي والكابتن حسام حسن على دعمهم لي الفترة الماضية، وأتمنى من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد إعجابه بمهارات عمار حمدي و قرر عودته في الموسم المقبل، بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في الموسم الحالي مع الإتحاد السكندري .

وإجمالاً شارك عمار حمدي مع الاتحاد السكندري في 31 مباراة ، منهم 30 في الدوري ومباراة في كأس مصر، وأحرز هدفًا، وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في 4 مباريات ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 أحرز خلالها هدفًا أيضًا.