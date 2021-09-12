/649806/مارسيل-سميرعن-الاستراتيجية-الوطنية-تعد-مقياس-ومؤشر-واضح-لانجازات-الدولة-فى-مجال-حقوق-الإنسان

أشادت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة تعمل تحت توجيهات الرئيس السيسي،تعمل بخطى واضحة لتعزيز قيم حقوق الإنسان بكافة محاورها، وما تضمنه دستور ٢٠١٤، فيما يتعلق بمجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعد أحد أهم إنجازات ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأشارت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، فى موقع دوت الخليج، إلى أن الدولة المصرية تتحمل على عاتقها صياغة التشريعات واللوائح وتحديثها وأخذ خطوات جادة في هذا الصدد، موضحة أن الاستراتيجية عززت من المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي المرتبطة بالصحة مثل ١٠٠ مليون صحة ، وتوفير سكن لائق لأهلنا في العشوائيات ومشروعات الاسكان علي مستوي الجمهورية لكل الفئات الاجتماعية .

ملف حقوق الإنسان فى مصر

وتابعت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، ان اطلاق الاستراتيجية يؤكد استمرار الدولة فى تطوير التعليم و التمكين الحقيقي للمرأة والشباب والمساواة الحقيقية بين جميع المصريين، مشيرة إلى أن المشروع القومي الأكبر في تاريخ مصر حياة كريمة سينعكس علي اكثر من نصف عدد المواطنين بالدولة.

المجتمع المدني

وأوضحت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والترحيب الأممي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان،مما يعكس مدي جدية وتعهد الدولة المصرية في تحقيق الافضل للمواطن المصري في شراكة حقيقية متكاملة بين الدولة و الأحزاب والمجتمع المدني والمواطن للتغلب على كل التحديات وحماية مقدرات الوطن وحماية وحدة الأرض والشعب.