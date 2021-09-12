إنفوجراف- السيسى والمجتمع المدنى.. إشادة ودعم وحرية عمل فى إطار القانون

جدة - نرمين السيد - أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على عام 2022 اسم عام المجتمع المدنى، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعى فى جميع المجالات وتلبية مطالب شعبنا العظيم، وذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.





ودائمًا ما يقف الرئيس السيسى بجوار تشجيع العمل المدنى فى إطار القانون، حيث إن مصر تضم أكثر من 55 ألف جمعية ومنظمة مجتمع مدنى تعمل فى إطار القانون دون أى معوقات. ووجه الرئيس، فى وقت سابق، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا أنها تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية. وتهدف المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون فى صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالى هذه القرى.

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