دينية الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحقق الرخاء والتنمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ أن إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، أمر يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لعموم الشعب المصرى، انطلاقا من الإدراك للهوية المصرية والإيمان بالمبادئ والعمل وفق رؤى وأهداف واضحة، ولتكون هذه الاستراتيجية بمثابة نقلة عملية تواكب متطلبات الجمهورية المصرية الجديدة.





وقال عامر - فى بيان، اليوم الأحد - إن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد من أهم الأركان فى منظومة بناء الإنسان المصرى بناءً صحيحا، إذ يتضح لكل فرد من خلال هذه الاستراتيجية العلاقات الوثيقة بين الحقوق المختلفة، وضرورة الربط الدائم بينها، والتى ينتج عنها مزيد من التوازن والتقدم فى مسيرة البناء والتنمية".

وأوضح أن المحاور العامة لهذه الاستراتيجية اشتملت على هذه الحقوق بصورة تفصيلية من أجل تحويل جزئياتها إلى أهداف محددة توضع لها إجراءات لتنفيذها ومتابعتها، لتمثل مصر بذلك ريادة وسبقًا جديدا فى هذا المجال المحورى، منوها بأنها خطوة جديدة إلى الأمام فى تحقيق معنى الشمول والترابط والتعزيز للحقوق الإنسانية لهذا الشعب العظيم؛ لتكون تمهيدًا حقيقيًا لصناعة حضارةٍ مصريةٍ جديدة تنطلق بوعى رشيد وأمانة وثقة لبناء جمهوريتنا الجديدة.

وأضاف: "إننا نلاحظ من خلال المتابعة للمشروعات والمبادرات التى أُطلقت، مثل 100 مليون صحة والمشروعات التى تحقق التنمية المستدامة ومبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، وصولاً إلى ضرورة فرض المعايير الأوروبية على البضائع المستوردة، أن تلك الرؤية الحريصة من الدولة على النهوض بالإنسان المصرى نهوضًا نوعيًّا يحقق للمواطن المصرى المكانة العالية التى تليق به فى شتى المجالات".

وتابع: "الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تواترت فى تعظيم هذه الحقوق الإنسانية، وغلظت حرمة النفس الإنسانية وترويع الآمنين، وشدد على حرمة أكل أموال الناس بالباطل واحترام سنة الاختلاف وضرورة الاعتناء بالصحة والعلم والثقافة، وما يتخلل ذلك من قضايا ومسائل".

ولفت إلى أنه لاشك فى أن تعزيز هذه الحقوق وتطوير آليات تحقيقها يُعد تطبيقا وتنفيذا للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والتى تعرف بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهى: (حفظ النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال).

واختتم رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ببيان أن المقصود بحقوق الإنسان هى مجموعة الحقوق التى يتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا، والتى على رأسها حقوقه المدنية المتعلقة بالحق فى الحياة والأمن والحرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التى تنتظم بها حركة حياة الإنسان، وكذلك الحقوق البيئية التى تضمن صفاء البيئة المحيطة به، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وقيادة حكيمة وحكومة من كل مكروه وسوء.