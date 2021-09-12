الوطنية للإعلام: تفعيل التعاون الإعلامى مع كازاخستان فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التعاون الإعلامى مع دولة كازاخستان يشهد تفعيل وتطوير فى مختلف المجالات من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية التى تسهم فى تعريف الشعبين بحضارة البلدين العريقتين، بما يحقق مصلحة الجانبين المصرى والكازاخى.





جاء ذلك خلال استقبال زين، اليوم الأحد، سفير كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما شريف، لبحث كيفية تنشيط آليات وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية، ومناقشة بروتوكول تعاون التبادل البرامجى والتدريب وتقديم الخبرات الإعلامية. واقترح زين أن يتم تعاون مشترك فى النقل على الهواء للفعاليات والمنتديات التى تلقى الضوء على الأماكن السياحية والتاريخية فى كلا البلدين. من جهته، أكد السفير خيرت لاما على ترحيب بلاده بتفعيل وتعزيز التعاون مع الوطنية للإعلام فى مختلف المجالات الإعلامية، موجها الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على قبوله الدعوة لحضور فعاليات منتدى الإعلام الأورو آسيوى فى دورته السابعة عشرة والذى تنظمه كازاخستان بمدينة نور سلطان، ويبدأ فى الخامس عشر من الشهر الجارى.

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