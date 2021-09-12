القوى العاملة بالإسكندرية: تعيين 3.565 شابا خلال شهر

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن المديرية عينت خلال شهر أغسطس الماضى، 3.565 شابا من مختلف المؤهلات بينهم 24 شابا من ذوى الهمم وذلك بمنشات القطاع الخاص.





وأضاف أنه جرى أيضا توفير 355 فرصة عمل للشباب الراغبين فى العمل، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

وأوضح سعيد، أن المديرية تعمل على التفتيش الدورى على المنشات لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين، بالإضافة إلى محاولاتها لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل والوظائف للشباب.

وفى سياق متصل، قال سعيد، إن المديرية خلال شهر أغسطس فتشت على 455 منشأة، وحررت 447 محضر لمنشآت لعدم تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل.

وأشار إلى أنه جرى تحرير، 252 محضر عمل لمنشآت لمخالفة قوانين العمل، وإعطاء مهلة لـ 132 منشأة لتلافى الملاحظات واستيفاء الأوراق المطلوبة.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوى الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.