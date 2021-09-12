وأضاف أنه جرى أيضا توفير 355 فرصة عمل للشباب الراغبين فى العمل، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.
وأوضح سعيد، أن المديرية تعمل على التفتيش الدورى على المنشات لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين، بالإضافة إلى محاولاتها لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل والوظائف للشباب.
وفى سياق متصل، قال سعيد، إن المديرية خلال شهر أغسطس فتشت على 455 منشأة، وحررت 447 محضر لمنشآت لعدم تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل.
وأشار إلى أنه جرى تحرير، 252 محضر عمل لمنشآت لمخالفة قوانين العمل، وإعطاء مهلة لـ 132 منشأة لتلافى الملاحظات واستيفاء الأوراق المطلوبة.
من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوى الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة بالإسكندرية: تعيين 3.565 شابا خلال شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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