«الفرح فى حياة الكهنة» فى اجتماع كنيسة مارجرجس بحمامات القبة

جدة - نرمين السيد - بدأ الاجتماع، الذى عقد فى كنيسة الشهيد مارجرجس بحمامات القبة، بصلاة عشية تلاها كلمة بعنوان "الفرح فى حياة الكاهن" ثم جرت مناقشة بعض التصورات الخاصة بتنظيم الخدمة فى كنائس القطاع، خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على أن يكون شعار السنة القبطية الجديد هو "لا ينزع أحد فرحكم منكم" (يو 16: 22).
وفى ختام الاجتماع وزع الأنبا ميخائيل هدايا تذكارية على الآباء الكهنة تقديرا للجهود التى بذلت خلال السنة الماضية، فى عملهم الرعوى.
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