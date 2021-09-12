/649820/حبا-في-مصر-انطلاق-كأس-خالد-الغامدي-لدعم-شباب-القرى-بالبحيرة

يشهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة حدث رياضي كبير على مستوى المحافظة تحت رعاية ودعم رجل الأعمال السعودي الدكتور خالد الغامدي صاحب مبادرة معا للاستثمار في مصر بمشاركة عدد كبير من القرى المحرومه من مراكز الشباب وعدد من مراكز الشباب بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتنطلق بطولة كأس خالد الغامدي لكرة القدم يوم الخميس القادم بمركز كوم حماده محافظة البحيرة، وتعد هذة البطولة الأولى من نوعها لدعم ورعاية وتشجيع شباب القرى المحرومة تحت رعاية سعودية على أرض مصر داخل محافظة البحيرة.

«حبا في مصر».. انطلاق كأس خالد الغامدي لدعم شباب القرى بالبحيرة

من جانبه قال الدكتور خالد الغامدي، أنه سعيد بدعمه لمثل هذه الفعاليات التي تنم عن مدى حبه لمصر وشبابها.

وأضاف "الغامدي" اتمنى يكون مهرجان كبير يليق بشباب مصر بوجه العموم وشباب مركز كوم حماده ومحافظة البحيرة بشكل خاص ويظهر الجميع بشكل لائق ويكون هناك منافسة محترمه بعيدا عن التعصب الرياضي ولتكن فرصه لنبذ التعصب والعودة مرة أخرى إلى الأخلاق الرياضية.

مشاريع محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن السبع سنوات الماضية منذ تولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٤، لبناء الدولة الحديثة والقوية خارجياً و داخلياً، تعد رحله إنجاز شهدت تحديات صعبة في جميع المجالات لتشهد مصر بعدها طفرة وثورة غير مسبوقة من التنمية والبناء في كافه القطاعات والمرافق بالإضافة إلى للأمن والأمان والاستقرار وقيام مجتمع متكامل يتمتع فيه الجميع بحقوقهن.

ويعمل أيضا على القيام بواجباته على أكمل وجه، لنجني ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين، ولتتبوء مصر مكانتها وريادتها عالمياً وأفريقياً وعربياً.

تنفيذ 3442 مشروع خلال الثلاث سنوات الأخيرة بتكلفة إجمالية 67.5 مليار بالبحبرة

وأشار آمنة أن ما تم خلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تنفيذ ما يقرب من 3442 مشروع بتكلفة إجمالية 67.5 مليار جنيه تم الانتهاء من 2750 مشروع بتكلفة 30.5 مليار جنيه وجاري العمل ب 692 مشروع بتكلفة 37 مليار جنيه، ومنها 165 مشروع فى قطاع مياه الشرب والصرف بتكلفه اجماليه 14 مليار جنيه

بالإضافة إلى مجال التعليم تم انشاء 298 مدرسة بتكلفه 1.9 مليار جنيه، وفى قطاع الري تم انشاء 4 محطات صرف زراعي ب 1.2 مليار، وفى قطاع الصحة تم تنفيذ 41 مشروع ب 1.6 مليار.