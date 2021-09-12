مجلس النواب ينظم برنامجاً تدريبياً لأعضائه

/649819/مجلس-النواب-ينظم-برنامجا-تدريبيا-لأعضائه

بدأت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع، تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التى تهم الشأن البرلماني ،حيث انطلقت اليوم -الأحد- فاعليات البرنامج التدريبى الأول للسادة أعضاء المجلس والذى ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة لمجلس النواب ، ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية ، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب.

دوت الخليج يرصد بدء تفعيل التدريب البرلماني لاعضاء المجلس

فاعليات البرنامج التدريبي

هذا وتعقد فاعليات البرنامج التدريبي بمقر مجلس النواب ، الأسبوع الجارى خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021 ، " ويُعاد نفس البرنامج التدريبي" في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر 2021 ، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السادة النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.

اللائحة الداخلية للمجلس

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والإرتقاء بمهاراتهم ،وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ،ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها .