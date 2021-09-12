/649822/راجية-الفقي-تشارك-في-ندوة-الانتقال-من-التعليم-الأساسي-إلى-الجامعي

تشارك النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة بعنوان "الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي (أزمة الثانوية العامة ) "

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة راجية الفقي فى ندوة أزمة الثانوية العامة

أزمة الثانوية العامة

وذلك غدا الاثنين الساعة الثامنة مساءً علي صفحة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصفحة اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، والباحثة السياسية نيفين اسكندر ، ومحمد القاضي مسؤول ملف التنظيم باتحاد الشباب المركزي، ويدير الندوة الدكتور أحمد علاء فايد عضو اتحاد الشباب بحزب المصري الديمقراطي.

هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان.

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.

عام المجتمع المدني ‎والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.