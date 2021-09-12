تامر حسين يوجه رسالة لإسعاد يونس بعد تكريمهما سويًا: «بحس أنها قريبتي»

/649823/تامر-حسين-يوجه-رسالة-لإسعاد-يونس-بعد-تكريمهما-سويا-بحس-أنها-قريبتي

وجه الشاعر تامر حسين رسالة خاصة للفنانة القديرة إسعاد يونس بعد تكريمهما سويًا في مهرجان مجلة «الدير جيست»، أعرب خلالها عن مدى حبه وتقديره لإسعاد منذ طفولته، وذلك بسبب قلبها الطيب وعفويتها المبهجة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة الشاعر تامر حسين للقديرة إسعاد يونس.

إسعاد يونس وتامر حسين من مهرجان الدير جيست

نشر حسين صورتان تجمعه بإسعاد يونس من مهرجان مجلة دير جيست عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليهما قائلًا: "من الحاجات الحلوة يوم تكريمى أنى أقابل ناس أنا بحبهم جداً ومن معجبينهم وهما كتير الحقيقة ومن هم الإنسانة والفنانة صاحبة السعادة.. أنا تقريباً والله كُنت برجع من مدرستى جرى عشان أتفرج على بكيزة وزغلول وأعمال كتيرة".

وأضاف قائلاً: "كنت بحسها أنها قريبتى من طيبيتها وروحها الحلوة وعفويتها وحقيقى مُبهجة طول الوقت بالنسبالى وبالنسبة لكل مُحبينها وإنسانة ذوق وفى مُنتهى الرُقى ربنا يخليكى لينا حبيت أشكرها وأعبرلها تانى فى العلن".

آخر أعمال تامر حسين

من ناحية أخرى،شارك الشاعر تامر حسين مؤخرًا في أغنية بعنوان" فستان الحلوة" للفنان فضل شاكر، والتي قام بطرحها خلال الساعات القليلة الماضية عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وجاءت كلمات أغنية «فستان الحلوة» كالآتي : "فستان الحلوة ، فستان الحلوة بيغرينى ، وقوامها مدوخنى ياعينى ، ورينى جمالك ورينى ، ورينى الحلاوة ..السهرة حاتحلى وصباحى ، الناس حاتغمض وأنا صاحى ، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى ، وتزيد الغلاوة".

ويتعاون فضل شاكر في أغنية «فستان الحلوة»، مع الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان وليد سعد، والتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس.