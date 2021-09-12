النشرة المرورية.. زحام بأوتوستراد البساتين ومحور المشير وسيولة بمحور الثورة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، اليوم الأحد، مع بدء الدراسة فى عدد من المدارس، تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وعند منطقة محور فيكتور أمانويل، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع جيهان السادات للمتجه إلى حى الجامعة، وفى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم وشارع بورسعيد، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا عند ميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة فى منزل الأوتوستراد للمتجه إلى البساتين، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام أعلى منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، ناصحا باستخدام محور روض الفرج بديلا عنه فى هذا التوقيت.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة وخاصة للقادم من الدقى ومتجه إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارعى مراد أو السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى محور المشير للقادم من منزل كوبرى التسعين ومتجه إلى مناطق مدينة نصر؛ نتيجة وجود مصادمة تم رفعها والتعامل معها وتسيير الحركة المرورية، ناصحا الخارج من القاهرة الجديدة بسلوك مناطق محور الثورة.

ولفت صابر إلى أن صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر، وناصحا كذلك بتجنب كوبرى الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.