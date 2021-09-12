دار الإفتاء تؤكد ضرورة نشر الوعى المجتمعى فى قضية المرض النفسى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن تراث العلماء ملئ بالنصوص والكتابات التى اهتمت بالنفس ومشاكلها، كالإمام أبى حامد الغزالى وغيره؛ ونحن بحاجة ماسة لأن نرجع إلى هذا المزج الشديد بين العلوم الإنسانية النافعة، ولا ننعزل عنها بأى حال، ما دام هناك التزام بالضوابط.

وأوضح خلال مائدة مستديرة للحوار والمناقشة بدار الإفتاء حول "الوسواس القهرى" مع الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، فى إطار تفعيل المشاركة مع العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى أن اللجوء إلى المتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على دَور العلم والتخصص فى حياة الناس وصلاح المجتمعات، وهو من صميم تجديد الخطاب الدينى والإفتائى.

وشدد المفتى خلال اللقاء على ضرورة نشر الوعى المجتمعى فى قضية المرض النفسى، وأنه مثل غيره من الأمراض العضوية يحتاج إلى العلاج من خلال المتخصصين فى الطب النفسى.

فى هذا السياق، قال الدكتور محمد المهدى، إن رجال الإفتاء لهم دَور كبير فى تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية الطب النفسى، وضرورة اللجوء إلى الأطباء عند الإصابة بالمرض النفسى، فضلًا عن أن هناك علاجًا دينيًّا للوسواس القهرى لا يقل أهمية عن العلاج المعرفى السلوكى أو الدوائى، وهو العلاج القائم على التعاليم الدينية السمحة الميسرة.

ولفت الدكتور المهدى إلى حالات الوسواس القهرى، وهو اضطراب نفسى له أسباب بيولوجية ونفسية واجتماعية، مشيرًا إلى أن تغيير المعتقدات الوسواسية التى لها علاقة بالدين صعب وليس بالأمر السهل؛ نتيجة تشكيل الظاهرة الدينية لحوالى 70% من وعى الإنسان.

وأوضح أن الوسواس القهرى لا يمثل إلا نسبة بسيطة عند الناس لا تتعدى 3% من حالات الوساوس، ومن أشكالها التدين الوسواسى، ويتمثل فى إنجاز بعض الأعمال فى ساعات وأيام بدلًا من دقائق، وذلك من شأنه تعطيل حياة الإنسان، كالاستمرار فى الوضوء لمدة طويلة وإعادته للاطمئنان إلى صحته، أما السمات الوسواسية فهى كثيرة ولا تمثل خطرًا كبيرًا على صاحبها ما دامت لا تعوقه ولا تضره، فى حين هناك صفات وسواسية تتسم بالدقة المتناهية يقوم بها أصحاب الأعمال التى لها علاقة بالدقة، فهى محمودة ومرغوبة، مثل المدققين والمراجعين فى كافة المجالات كالتراث والجودة وغيرها من المجالات المعاصرة التى تتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة.

وأعرب الدكتور المهدى عن امتنانه لفتاوى الدار السمحة القائمة على العلم والمعرفة والحكمة، كالتى تتعلق بعدم التسرع فى الحكم على كل منتحر بالكفر، وخاصة الذين يعانون من أمراض واضطرابات نفسية تسيطر عليهم وتجعلهم غير مدركين لحياتهم.