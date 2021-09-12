وزير الأوقاف : الدين يسرٌ والأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته اليوم الأحد خلال فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تقام تحت رعايته وبالتنسيق مع وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور نصر الدين مفرح، ويشارك فيها 40 من الأئمة والواعظات المصريين والسودانيين وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقال وزير الوقاف إن الأئمة والواعظات المشاركين فى الدورة سوف يدرسون عدة كتب منها كتاب: (الكليات الست) ، هى الدين ، والوطن ، والنفس ، والمال ، والعقل ، والعرض ، مؤكدا أن الوطن لا يقل أهمية عن الكليات الخمس، لما للوطن من أهمية بالغة لتحقيق مقاصد الشريعة، فالدين لابد له من وطن آمن مستقر يحمله ويحميه، وكتاب (العقل والنص)، وكتاب (الجاهلية والصحوة) ؛ مؤكدًا أن معركتنا مع الإرهاب والتطرف الفكرى لم تنته بعد ، حيث صار استخدام الجماعات المتطرفة أحد أهم أدوات حروب الجيل الرابع، ولا سيما المسلحة منها التى تتخذ من استحلال الدماء والأموال منهجًا أيديولوجيًّا وواقعيًّا تتقوت منه أو عليه.

وأضاف أن الجماعات الارهابية فى سبيل تحقيق أهدافها وأهداف من يدعمها ويمولها عمدت إلى المغالطة ولى أعناق النصوص تارةً، واجتزائها من سياقها تارةً، وتحريف الكلم عن مواضعه تارةً أخرى، موضحا قد لعبت جماعات التطرف الدينى على عواطف الشباب من خلال مصطلحات زائفة، ظاهرها فيه شحذ الهمم وباطنها من قبله الفساد والإفساد والضلال والبهتان، ومن الألفاظ التى حمَّلها المتطرفون ما لا تحتمل "الجاهلية" و"الصحوة"، أما لفظ الجاهلية فقد حاولت الجماعات المتطرفة إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة المعاصرة ظلمًا وزورًا ، وهو أمر مردود عليه شكلًا ومضمونًا ، أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة، فالجاهلية التى أُطْلقت على الفترة التى سبقت ظهور الإسلام ليست من الجهل ضد العلم، ولم يقل أحد إنها من الجهل نقيض الإيمان أو الإسلام ؛ إنما هى من الجهـل نقيض الحلم.

وتابع:" أما من حيث المضمون، فمن يقول - مثلًا - عن مصر الأزهر، مصر المساجد والمآذن ، مصر القرآن ، مصر العلم والعلماء ، مصر التى يدرس بأزهرها الشريف نحو مليونى طالب وطالبة، ويستضيف عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لدراسة صحيح الدين، بلد يطوف علماؤه وأئمته مختلف دول العالم لنشـر صحيح الدين، بلد يحتضـن القرآن الكريم وأهله ويكرم حفظته، إنه مجتمع جاهلى ، فلا يمكن أن يقول ذلك إلا حاقد ، أو حاسد ، أو جاحد ، أو مأجور أو مُسْتغل من أعداء الدين والوطن، وكذلك الحال مع سائر دولنا العربية والإسلامية التى حاول المتطرفون أن يتخذوا من وصفها بالجاهلية وسيلة لإفشالها أو إسقاطها أو هدمها أو تمزيقها".

وقال "أما لفظ (الصحوة) فقد برز كمصطلح تنظيرى لجماعة الإخوان الإرهابية ومن سار فى ركابها من الجماعات المتطرفة، مضيفا والصحوة فى منظورهم هى صحوتهم هم ، لكن ضد من ؟ ضد أوطانهم !! قصد إضعافها وتمزيقها وتفكيك بِناها الوطنية ، لأن هذه الجماعات لا يمكن أن يكون لها وجود ولا أن تحقق أغراضها وأغراض من يمولها ويستخدمها فى ظل دولة قوية صلبة متماسكة، فهى لا تقوم إلا على أنقاض الدول ، ومصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة، وفوق الدنيا وما فيها ، سلاحهم الكذب ، وبث الشائعات ، والزور والبهتان ، وغايتهم الهدم والتخريب، فهم لا يحسنون سوى الهدم ، أما البناء والعمران فهيهات هيهات ، فضلا عن أنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية".

واستطرد وزير الأوقاف قائلا: ناهيك عن دعواتهم المتكررة إلى العنف ، واستحلال الدماء ، واستباحة الأموال والأعراض ، ودعوتهم إلى هدم الأوطان ، يخادعون العامة بمعسول القول ورقيق الكلام ، مردوا على نفاق المجتمع ، واعتبروا ذلك تقية واجبة ولازمًا من لوازم المرحلة ، مما يستوجب منا مزيدًا من الفطنة والحذر ، حيث يقول الحق سبحانه : { وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}، ويقول نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : "لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ".

وأوضح وزير الأوقاف : أن الصحوة الحقيقية هى صحوة الأوطان والأمم ، عندما نعمرها بالبناء والتعمير ، ونرى أمتنا فى مصاف الدول المتقدمة فى مختلف المجالات والعلوم والفنون ، لافتا إلى أن مقياس الصحوة الحقيقى هو فى مدى تقدم الدول علميًّا واقتصادًّيا ، وامتلاكها أدوات العصر ، وإسهامها فى إنجازاته، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا، فإن تفوقنا فى أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، مؤكدا أن الصحوة الحقيقية أيضًا هى صحوة الضمير ، والقيم والأخلاق، عندما نُعمر الدنيا بالتسامح ، والتراحم، والتكافل، والصدق ، والأمانة ، والوفاء ، ومكارم الأخلاق ، وترجمة أخلاق الإسلام وقيمه وتعاليمه السمحة إلى واقع ملموس فى دنيا الناس ، فى سلوكنا وسائر شئون حياتنا ، فالأمم التى لا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها فى أصل بنائها وأساس قيامها.

وأضاف وزير الأوقاف قائلا : الصحوة الحقيقيـة هى قوة انتمـاء الإنسان لوطنه ، وحرصه على أمنه واستقراره ، فالوطن عِرض وشرف ، وهو أحد الكليات الست التى حرص الشرع الحنيف على إحاطتها بسياجات متعددة من الحفظ والرعاية، كما أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعى ووطنى ، فكل ما يؤدى إلى ذلك هو من صحيح معتقدنا ، وكل ما يؤدى إلى الهدم والتخريب وتقويض بنيان الدول أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير بِناها التحتية ، أو ترويع الآمنين بها ، لا علاقة له بالأديان ، ولا بالقيم، ولا بالوطنية ، ولا بالإنسانية.

وأكد وزير الأوقاف ، أن الدين الحقيقى النقى لا يحيا فى الهواء الطلق ، إذ لا بد له من دولة قوية تحمله وتحميه ، ذلك أن المشـردين لا يقيمون دينًا ولا دولة، وأن الدين والدولة لا يتناقضان أبدًا ، الدين والدولة يتعاضدان فى سبيل سعادة البشرية ، فحيث تكون مصالح البلاد والعباد والأوطان المعتبرة فثمة شرع الله ، وأن الدين والدولة يرسخان معا أسس المواطنة المتكافئة فى الحقوق والواجبات ، وأن نعمل معًا لخير بلادنا وخير الناس أجمعين ، أن نحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا ، الأديان رحمة ، الأديان سماحة ، الأديان إنسانية ، الأديان عطاء.

وقال إن الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعى ، وأن لا يكون بيننا جائع ولا محروم ولا عارٍ ولا مشـرد ولا محتــاج ولا مكروب إلا سعينا فى قضاء حاجته وتفريج كربه، وأن الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج ، والتميز والإتقان ، ويطاردان البطالة والكسل ، والإرهاب والإهمال ، والفساد والإفساد ، والتدمير والتخريب ، وإثارة القلاقل والفتن ، والعَمالة والخيانة ، مضيفا أن من يتوهمون صراعًا - لا يجب أن يكون - بين الدين والدولة ويرونه صراعًا محتمًا إما أنهم لا يفهمون الأديان فهمًا صحيحًا ، أو لا يعون مفهوم الدولة وعيًا تامًا ، أو لا يعون طبيعة العلاقة بينهما ، فالخلل لا علاقة له بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة ، إنما ينشأ الخلل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعة العلاقة بينهما.

وأكد ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها، وإعلاء دولة القانون ، وألا تنشأ فى الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات ، فهو لواء واحد تنضوى تحته وفى ظله كل الألوية الأخرى ، وهو لواء الدولة الوطنية ، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه أمر الدين ولا أمر الدولة ، مشددا على أن كل التنظيمات المتطرفة ولا سيما المتدثرة منها بغطاء الدين هى خطر داهم على الدين والدولة ، وأن الصحوة الحقيقية تتطلب منا التفرقة بوضوح بين الثابت والمتغير، والنظر بعين الاعتبار فى مستجدات العصر ومتطلباته، ومراعاة ما يقتضيه فقه الواقع ، وفقه الأولويات ، وفقه المتاح ، فى ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

كما تحدث وزير الأوقاف عن كتاب من (أسرار البيان القرآنى) مؤكدًا أن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الخالد الذى تحدى الله (عز وجل) به الثقلين ، وهو فى أعلى مراتب البلاغة والفصاحة والبيان ، فلا تجد لفظة تؤدى المعنى المراد أفضل من الواردة فى النص القرآنى، فكل كلمة فى القرآن الكريم قد وقعت موقعها ، وما قُدم أو أُخر ، أو ذُكر أو حُذف كان لغاية فى البلاغة والفصاحة والبيان ، ومن هذا قول الله تعالى فى سورة مريم (عليها السلام) عن سيدنا زكريا ( عليه السلام): "قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّى آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً" ، وفى سورة آل عمران : "قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِى آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا" ، ففى هذا النص القرآنى الكريم عبر فى سورة مريم بـ(ثَلَاثَ لَيَالٍ) ، وفى سورة آل عمران بـ(ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)، ذلك أن فى أيام العرب وحسابهم الليل يسبق النهار ، فالليالى سابقة على الأيام ، وهنا فى سورة مريم (عليها السلام) نزلت فى مكة ، وسورة آل عمران نزلت لاحقًا فى المدينة ، فعبر فى سورة مريم بالليالى السابقة فى الزمن مع السورة السابقة فى النزول ، وعبر فى سورة آل عمران اللاحقة فى النزول بالأيام وهى لاحقة فى الزمن ، فجعل سبحانه السابق للسابق ، واللاحق للاحق ، فكل لفظة وقعت موقعها طبقًا لسياقها ، وهذا من عظمة بلاغة القرآن الكريم.