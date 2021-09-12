المحامين العرب: مصر قطعت أشواطا فى مجال حقوق الإنسان وقدمت مثالا يحتذى به

جدة - نرمين السيد - قال المكاوى بنعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ليؤكد النهضة الشاملة التى تشهدتها مصر.





وأضاف بنعيسى، فى بيان اليوم الأحد: "تابع الاتحاد وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية هذه المحطة التاريخية فى مجال حقوق الإنسان، بإعلان الرئيس السيسى 2022 عامًا للمجتمع المدنى ودعوته لمواصلة العمل مع مؤسسات الدولة لنشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة التى تتفق مع آمال وطموحات المواطن المصرى".

وأكد أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هو تعبير عن مواصلة الجهود المبذولة لرعاية حقوق الإنسان ودرس لبعض المنظمات التى تتنكر للمستوى الرفيع الذى حققته مصر فى مجال احترام حقوق الإنسان.

وأوضح أن الاستراتيجية تؤكد حرص مصر الدائم على تطوير ملف حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن، لافتًا إلى أن مصر لها باع طويل فى هذا المجال وصاحبة الريادة باعتبارها من أولى الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مصر قطعت أشواطا كبيرة فى مجال حقوق الإنسان وقدمت مثالًا يحتذى به فى الحفاظ على حقوق المواطن الأساسية وظهر ذلك جليًا عبر المبادرات الرئاسية على رأسها "حياة كريمة" و"سكن لكل المصريين" و"100 مليون صحة وغيرها" بالإضافة إلى الدعم المستمر لحقوق المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، فى ختام بيانه، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد مدى اهتمامه برعاية حقوق الانسان فى دولة الحق والقانون وأنه أسس بالفعل جمهورية جديدة قائمة على إعلاء كرامة المواطن والتأكيد على حقوقه وحريته، فى إطار يتوافق واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.