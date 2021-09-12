الإمام الأكبر : الأزهر له جهود كبيرة تجاه القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر له جهود كبيرة تجاه القارة الإفريقية ولا يدخر جهدًا فى خدمة شعوب القارة، ويستقبل الطلاب والأئمة لتدريبهم على معالجة القضايا المستجدة بما يوافق صحيح الدين ودحض الأفكار المغلوطة ومكافحة التطرف.





وذكر الأزهر فى بيانه، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال استقبال شيخ الأزهر، سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا محمد عمر جاد، بمقر مشيخة الأزهر. من جانبه، أعرب جاد عن تقديره للإمام الأكبر وما يقوم به من جهود عالمية لنشر خطاب الاعتدال والتسامح حول العالم، مؤكدًا أن جهود الأزهر على الصعيد العالمى وخصوصًا فى قارة إفريقيا تجعل هذه المؤسسة العريقة قبلة لطلاب العلم والأئمة، لينهلوا من علوم الأزهر وخبراته وجهود علمائه.

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