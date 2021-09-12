مجلس النواب ينظم برنامجا تدريبيا لأعضائه

جدة - نرمين السيد - بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، تفعيل التدريب البرلمانى لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التى تهم الشأن البرلمانى، حيث انطلقت اليوم -الأحد- فاعليات البرنامج التدريبى الأول لأعضاء المجلس والذى ينظمه معهد التدريب البرلمانى التابع للأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بعقد دورات تدريبية متخصصه للنواب.





ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومى المصرى، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضًا محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابى لمجلس النواب. وتعقد فاعليات البرنامج التدريبى بمقر مجلس النواب، الأسبوع الجارى خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021، ويُعاد نفس البرنامج التدريبى فى الأسبوع التالى فى الفترة من 19-23 سبتمبر 2021، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبى وموضوعاته المختلفة. ويهدف معهد التدريب البرلمانى وفقًاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والإرتقاء بمهاراتهم ،وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ،ودعم أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

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