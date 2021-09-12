محافظ بني سويف يستقبل وزير الري خلال جولته لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع...

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، بمشروع تبطين ترعة على حافظ فرع 5 ببهبشين ، ضمن جولة الوزير الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة ،حيث يجرى العمل في تنفيذ 30 عملية،إذ تم الانتهاء من تبطين 272.3كم من مستهدف 300 كم"مرحلة أولى" بتكلفة بلغت 531 مليون جنيهاً، وبنسبة تزيد عن 90% ، وجارى طرح 5عمليات آخرى،فيما يبلغ إجمالي الأعمال المستهدف تنفيذها بأطوال 573.2 كم،بتكلفة تقديرية مليار و437مليون جنيهاً تقريباً لتخدم مايزيد عن166 ألف فدان من خلال 94 ترعة على مستوى المحافظة ،في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 414.6كم بزمام يقدر بــ 125.8 ألف فداناً باعتماد يزيد عن مليار و700 ألف جينهاً،بينما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها إلى أكثر من 158كم تخدم زمام 40 ألف و156 فداناً

حيث أكد وزير الري على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني و عمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية ، والذي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لترشيد إستخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع

فيما أشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة،ومديرية الري، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع أولابأول ، نظرا لأهمية المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية ، وتعمل الحكومة على تنفيذه بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة ، مشيرا إلى تكليفاته بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية