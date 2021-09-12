أحدث طُرق الاستعلام مخالفات المرور 2021 الألكترونية

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محمد سياف - ابو ظبي - هناك العديد من الخيارات الألكترونية التي تُمكنك من الاستعلام مخالفات المرور 2021, وذلك بإستخدام بعض البيانات الهامة مثل رقم اللوحة المعدنية، والرقم القومي لمالك السيارة المستعلم عنها. وعليه فتتمثل أحدث طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية، في الاستعلام من خلال تطبيق وزارة الداخلية، أو عن طريق موقع النيابة العامة لخدمات المرور. وهي روابط رسمية تم إنشاؤها خصيصاً لتقديم كافة الخدمات المرورية التي يقوم بها المواطنون بصورة دورية، وجدير بالذكر أنه أطلقت وزارة الداخلية مؤخراً أول مركز مروري مُميكن، لإستخلاص تراخيص السيارات وخدماتها أخري داخل مول سيتي ستارز بالعاصمة، لتكون بذلك أول خطوة من نوعها لميكنة مختلف مكاتب المرور في مصر.

الطريقة الأولي لـ الاستعلام مخالفات المرور 2021

وهي الطريقة الأكثر شيوعاً لدي أصحاب السيارات، سواء الأجرة أو الملآكي، والتي تتم بإستخدام موقع مخالفات نيابة المرور الرسمي. حيث يقدم هذا الموقع أهم خدمات المرور في مصر، والتي من أهمها خدمة الاستعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، وكذلك خدمة تقديم التظلمات على مخالفات المرور، والتصالح الفوري للمخالفات، وسداد الغرامات المالية المسجلة، وأخيراً ارسال الشكاوي والاستفسارات.

وعليه يقدم “مصر فايف”، رابط موقع نيابة المرور الرسمي، وشرح خطوات الاستعلام في السطور التالية:

بعد دخول رابط الموقع الموضح أعلاه، يجب النقر على زر الاستعلامات.

بعد ذلك يتم تحديد نوع الاستعلام المراد الوصول إليه، حيث يتاح خيارين فقط وهم؛ الاستعلام على مخالفات مرور رخصة القيادة، أو رخصة المركبة.

تظهر الآن أمامك خانات لكتابة بيانات الاستعلام بها، يجب ملئ هذه الخانات ببيانات صحيحة، ومن ثم نقر خيار استعلام.

وتجدر الإشارة إلى وجود خدمة سداد المخالفات بعد الاستعلام مخالفات المرور 2021, وذلك عبر نفس الموقع الخاص بالنيابة العامة المصرية لأصحاب البطاقات الائتمانية. ويتم ذلك أثناء تواجدك داخل الموقع الموضح أعلاه، عليك فقط إختيار أيقونة الدفع، ومن ثم نوع الدفع، وكتابة بيانات السيارة ومالكها وكذلك بيانات البطاقة البنكية، كما ويمكنك طبع والاحتفاظ بالايصال الذي يفيد بقيامك بعملية الدفع.

تطبيق وزارة الداخلية المصرية

يعد الاستعلام مخالفات المرور 2021 عبر تطبيق وزارة الداخلية، من أسرع وأسهل عمليات الاستعلام عن ناظره، وذلك لكونه يتم تثبيته على الهاتف، ومن ثم متابعة تقارير يومية للمخالفات، وكذلك لكونه تطبيق خدمي مجاني لا يحتوي على مواد أخري تشتت انتباه المستخدم. وعليه يمكنك معرفة روابط تثبيت التطبيق لأجهزة الأندرويد والايفون، وخطوات الاستعلام من خلال نقر رابط هذا التقرير.