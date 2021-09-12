/649821/أمر-غير-إسلامي-حركة-طالبان-تقر-الفصل-بين-الجنسين-في-الجامعات

بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس الماضي، وتعهدها بتقديم وجه حكم مختلف، واكتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بنهاية أغسطس الماضي، أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد، السماح بالفصل بين الجنسين في الجامعات بأفغانستان، حيث وصفت الاختلاط بين الجنسين في المؤسسات التعليمية بالأمر غير الإسلامي، والذي يتنافى مع القيم التقليدية للدولة.

عبدالباقي حقاني

وقال وزير التعليم العالي الشيخ عبدالباقي حقاني، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد: «الاختلاط بين الجنسين في المؤسسات التعليمية يتعارض مع مبادئ الإسلام، كما أنه يتعارض مع قيم الدولة وضد أعراف وتقاليد الأفغان»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.وأضاف حقاني، أنه في حال كان لدى الجامعات الإمكانيات، فإنه يجب فصل الحرم الجامعي، وإذا لم يكن هذا ممكناً، يجب أن تحدد الجامعات أوقات دراسة بديلة أو ضمان الفصل بين الذكور والإناث في قاعات الدراسة.

مدرسات للطالبات

وأشار إلى أن الحركة تريد تعيين مدرسات للطالبات، ولكن إذا كان ذلك غير ممكن، سوف يُسمح للرجال بالتدريس للطالبات ما دامت الفصول تلتزم بقواعد الشريعة.كما سوف يكون إلزاماً ارتداء زي موحد جديد، وأوضح حقاني أن المسلحين حاربوا خلال العقدين الماضيين من أجل إقامة «نظام إسلامي».

دوت الخليج

ويُذكر أنه خلال حكم «طالبان» من 1996 حتى 2001 طبقت الحركة نظاماً مشدداً. حيث تم منع النساء والفتيات من الذهاب للمدارس.