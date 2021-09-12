/649828/النائب-علاء-قريطم-الاستراتيجية-الوطنية--تؤكد-جهود-الدولة-في-دعم-حقوق-الانسان-في-مصر

أشاد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، باطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمدة 5 سنوات وحتي 2026، فى ظل الإتجاه نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا أنها توضح جهود الدولة المصرية في مجال دعم و تعزيز حقوق الانسان في مصر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لتحيا مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي رئاسة الجمهورية فى ظروف وتحديات صعبة، مشيرا إلى إلى أحداث ما بعد الثورات، موضحا أن الاستراتيجية ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، لافتا إلى المباردات الرئاسية ومن ضمنها مبادرة حياة كريمة فكانت حياة كريمة، مؤكدا أنها تعد أيقونه لمفهوم الحقوق الإنسانية الحقيقية.

حقوق الانسان

وتابع النائب علاء قريطم، أن حديث الرئيس السيسي خلال تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عكس قدرة الدولة على الحفاظ على هوية الدولة وسيادتها واحداث التوازن المطلوب المتوافق مع حقوق الإنسان وواجباته من خلال رؤية شاملة تعمل فيها منظمات المجتمع المدني والأحزاب والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة جميعها تعمل في إطار سيادة القانون وحرية المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة المستقرة.

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.