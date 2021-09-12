استعدادت مكثفة في عزاء محمود العربي.. وتوزيع «مصاحف» على الحضور «صور»

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يشهد مصنع العربي بقليوب استعدادات مكثفة لإستقبال واجب العزاء في الراحل محمود العربي والذي وافته المنية مساء الخميس الماضي شيعت جنازته في مسقط رأسه بالمنوفية صباح الجمعة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل بالصور.

وشيع الألاف من المصليين والمحبين المرحوم محمود العربي في مسقط رأسه بمسجد العربي في قرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية في حدث لقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

استعدادت عزاء الحاج محمود العربي

وكشفت مجموعة العربي عن موعد ومكان تلقى العزاء في الراحل الحاج محمود العربي كاشفة:“بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾، عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي غدا الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب ، عزاء الرجال - مصنع العربي بقليوب (الكيلو 14 طريق مصر - اسكندرية الزراعي )، وعزاء السيدات - عمارة العربي مصر الجديدة - 9 ش الفيوم - بجوار نفق الثورة”.

محمد هنيدي يشيد بالراحل محمود العربي

وتزمنا مع تشييع جثمانه الذي شهد حضور ملايين من أبناء محافظة المنوفية وعدد من البلاد المجاورة، حرص الفنان محمد هنيدي عن الحديث عنه مشيدا بسيرته الطيبة التي ملأت السوشيال ميديا منذ نبأ وفاته اذ نشر صورته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: “من امبارح مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عن الحاج محمود .. بتحكي عن كرمه واخلاقه وطيبته وجدعنته وتدينه .. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبه في كل مكان .. العمر ممكن ينتهي .. بس السيرة بتكمل .. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك عمرهم ماشوفك ولا قابلوك .. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها”.

وتابع هنيدي: “ربنا يرحمه يارب العمر بينتهي بس السيرة بتكمل”.

تامر حسني يرشح قصة محمود العربي كحافز للشباب

نشر حسني صورة شخصية للعربي وصورة أخرى من جنازته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "الحاج محمود العربي رحمه الله.. قصة كفاح ونجاح أتمنى كل متابعيني الكرام يعرفوا عنها ولو جملة، أنا مكنتش أعرفه الحقيقة بس لما عرفت قصته وشوفت جنازته ومحبة الناس ليه، حبيت أنكم تعرفوه وتعرفوا إزاي بدأ من تحت الصفر وبقى من أهم رجال الأعمال في تاريخ مصر وأكثرهم العمل في صمت".