/649831/الشعباني-يصل-القاهرة-مساء-اليوم-لقيادة-المصري

يصل التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق للترجي التونسي إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، استعدادًا لقيادة فريق المصري البورسعيدي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يصل التونسي معين الشعباني في التاسعة مساء اليوم الأحد لتوقيع عقود تدريبه للمصري البورسعيدي.

و سيجتمع المدرب فور وصوله مع سمير حلبية، رئيس النادي المصري، لتوقيع العقود بشكل رسمي، وتقدم علي ماهر باستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بسبب تأخر مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى تأخر الصفقات الصيفية.

احمد علاء

أعلن نادى المصر البورسعيدى، عن تعاقده مع أحمد علاء، مدافع النادى الأهلى والمنتهي إعاراته لفريق طلائع الجيش، ليكون بذلك أولى صفقات المصري في فترة الإنتقالات الحالية.

استهل فريق المصري البورسعيدي، صفقاته للموسم الجديد بالتعاقد مع أحمد علاء مدافع الأهلي لمدة موسمين.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد علاء بعقد يمتد لموسمين.

ونشر الحساب الرسمي لنادى المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي بـ "تويتر"، صورة أحمد علاء معلقا عليها: "رحبوا معنا بأولى صفقات النسور الخضر للموسم الكروي الجديد.. المقاتل أحمد علاء نسرًا جديدًا من نسور المصري".

أكد رئيس نادي الزمالك على الاستقرار على ضم 5 لاعبين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.