مران الزمالك.. برنامج تأهيلي خاص للاعبين

وضع البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام لاعبو الزمالك، بالجري الخفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق قليلة، ثم تم تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة في دائرة صغيرة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول باللاعبين إلى أعلى معدل بدني ممكن استعدادا للفترة المقبلة، وبالتحديد مواجهة أسوان بكأس مصر.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

تفاصيل تدريبات الزمالك

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.