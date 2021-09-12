/649835/قائد-الحرس-الوطنى-لولاية-تكساس-تلتقى-بعدد-من-كبار-قادة-القوات-المسلحة-خلال-زيارتها-لمصر

فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلتقت اللواء تريسى نوريس قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس بكلاً من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وذلك خلال زيارتها الرسمية التى إستمرت لعدة أيام بجمهورية مصر العربية .

دوت الخليج

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية المصرية الأمريكية .

من جانبها أكدت قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة فى ضوء عمق العلاقات بين البلدين .

قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس تلتقى بعدد من كبار قادة القوات المسلحة خلال زيارتها لمصر

وفى سياق متصل قامت اللواء تريسى نوريس بالمرور على عناصر الحرس الوطنى لولاية تكساس المشتركة فى التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " حيث أشادت بالمستوى الراقى الذى يعكسه التدريب ومدى مساهمته فى تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة بما يؤهله ليكون مناخ فعال لتبادل الثقافات والخبرات العسكرية فى مختلف التخصصات لكافة الدول المشاركة بالتدريب .