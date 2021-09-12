محافظ بنى سويف: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمتفوقين والموهوبين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمتفوقين والموهوبين، من خلال الدعم العملى عن طريق المشروعات القومية فى المجالات النوعية كالاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمى، ضمن رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية، فى إطار الرؤية التنموية 2030.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ بنى سويف اليوم الأحد للطالب عبد العظيم أحمد خيرى بالصف الأول الثانوى بمدرسة نزلة البرقى بالفشن، الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى برنامج ميكروسوفت العالمية، ضمن مسابقة أفضل 50 طالبا على مستوى العالم فى برنامج ميكروسوفت، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، وماجد أبوسيف مدير إدارة التطوير التكنولوجى.

وهنأ الحافظ الطالب وشجعه على الاستمرار فى تفوقه فى مجالات التكنولوجيا، مؤكدا دعمه للطالب وأمثاله من أبناء المحافظة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى تحدى الصعاب وحب الإطلاع والتعلم والتفكير والإبداع والابتكار، وأن هؤلاء هم ركيزة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة من خلال رؤيتها التنموية.

وحرص المحافظ على دعم الطالب بمكافأة مالية، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجامعة التكنولوجية للاستفادة من إمكاناتها فى مجالات التكنولوجيا، موجها بالتواصل مع رئيس الجامعة كنوع من الدعم الإضافى للطالب المتميز.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة إلى تنفيذ خطة دعم لإدارة التطوير التكنولوجى لتعظيم دورها فى دعم المتفوقين والموهوبين من أبناء المحافظة ، مؤكداُ أنه سيتم إعداد تقرير بالمستجدات والخطوات النوعية المنفذة فى هذا المجال.

ومن جهته، أوضح مدير إدارة التطوير التكنولوجى ماجد أبوسيف أن الإدارة تنفذ العديد من البرامج وتشارك فى الكثير من المجالات التى تخص العملية التعليمية مثل الإشراف على مسابقات الطلاب المتفوقين علمياً على مستوى الجمهورية، والتدريب اللازم لهم وفق أحدث المعايير الدولية، بجانب المشاركة والإشراف على اختبارات المدارس النوعية والفنية، وغيرها من الجهود التى يرعاها المحافظ الذى يدعم تلك الجهود ويحفز على تنوعها والتميز فيها.