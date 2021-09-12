مصر للطيران: تشغيل خط مباشر بين القاهرة ودكا بنجلاديش نوفمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن توقيع اتفاقية مع شركة "ALO DHAKA AVIATION LIMITED"، لتشغيل خط طيران منتظم ومباشر بين القاهرة ومدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش ابتداءً من الأول من نوفمبر 2021 بمعدل رحلتين أسبوعيًا يومى الإثنين والخميس.





جاء ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى وفى ضوء الجهود التى تبذلها شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، لفتح آفاق جديدة للشركة حول العالم. شهد توقيع الاتفاق الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسفير دولة بنجلاديش لدى جمهورية مصر العربية. ووقع على الاتفاق من جانب مصر للطيران محمد وائل الدمرداش، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسامى سيد على الرئيس التنفيذى لشركة "ALO DHAKA". ومن المقرر، أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300 والذى يسع لعدد 301 مقعد، كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهى حديث على متن الطائرة.

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