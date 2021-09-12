محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفنى 2021 / 2022

جدة - نرمين السيد - اعتمد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى 2021 / 2022 بنوعياته نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وذلك بناء على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.





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