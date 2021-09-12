وزير الرى يشدد على الالتزام بالبرنامج الزمنى لمشروع تبطين الترع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى وعمليات ضبط جودة التنفيذ، واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لكل مشروعات تبطين وإعادة تأهيل الترع لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية، والذى يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.





وذكرت محافظة بنى سويف، فى بيان اليوم الأحد، أن محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف استقبل وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، وتفقدا مشروع تبطين ترعة على حافظ فرع 5 ببهبشين، ضمن جولة الوزير الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة، حيث يجرى العمل فى تنفيذ 30 عملية، إذ تم الانتهاء من تبطين 272.3كم من مستهدف 300 كم "مرحلة أولى" بتكلفة بلغت 531 مليون جنيه، وبنسبة تزيد عن 90%، ويجرى طرح خمس عمليات أخرى، فيما يبلغ إجمالى الأعمال المستهدف تنفيذها بأطوال 573.2 كم، بتكلفة تقديرية مليار و437 مليون جنيه تقريباً، لتخدم ما يزيد عن 166 ألف فدان من خلال 94 ترعة على مستوى المحافظة.

فى حين تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 414.6 كم بزمام يقدر بــ 125.8 ألف فدان باعتماد يزيد عن مليار و700 ألف جنيه، بينما يصل إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها إلى أكثر من 158كم تخدم زمام 40 ألفاً و156 فداناً.

وأشار المحافظ، إلى المتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ومديرية الرى لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع أولا بأول، نظرا لأهمية المشروع الذى تتبناه القيادة السياسية وتعمل الحكومة على تنفيذه بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة، مشيرا إلى تكليفاته بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات فى مهدها.

تأتى زيارة الوزير فى مستهل جولته بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط لتفقد مشروعات الوزارة من تأهيل للترع وإنشاء مخرات للسيول وتكريم عدد من المهندسين المتميزين بالمحافظات.