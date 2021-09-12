فيديو.. توزيع لحوم أضاحى الأوقاف فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - استقبلت، محافظات "البحيرة - بنى سويف – الشرقية – السويس"، اليوم الأحد، أربع سيارات تحمل لحوم أضاحى الأوقاف بواقع 4 أطنان لمحافظتى "البحيرة - بنى سويف"، و3 أطنان لمحافظة الشرقية، و2 طن لمحافظة السويس، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية،





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، عدم تصوير أحد عند التوزيع، وتفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. يأتى ذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالى ما تم توزيعه 773 طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف.

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