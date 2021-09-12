وزيرة الصحة تستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى مصر

سفير دولة كوريا الجنوبية يؤكد اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي مع مصر في القطاع الصحي

رئيس الجالية الكورية يوجه الشكر للقيادة السياسية لحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا للجالية الكورية المقيمة بمصر

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، سفير دولة كوريا الجنوبية لدى مصر "هونج جين ووك "، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وذلك بحضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، ومن جانب السفارة كل من رئيس الجالية الكورية السيد "تشو تشان هو"، ورئيس جمعية رجال الأعمال الكوريين السيد "كوون تشون كي"، ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الكورية السيدة "بارك يونراي"، و مساعد السفير الكوري للتعاون التنموي السيدة "كيم داي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة زيادة أوجه التعاون بين مصر ودولة كوريا الجنوبية في مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، حيث وجهت الوزيرة في هذا الصدد الشكر للحكومة الكورية لدعمها جهود مصر في التصدي للجائحة.

وأضاف "مجاهد" أن الاجتماع تناول أيضَا تبادل الخبرات بين الدولتين الصديقتين في مجال تصنيع المستحضرات الحيوية بما فيها الأمصال واللقاحات خاصة لقاح فيروس كورونا، وأكدت الوزيرة أهمية التعاون بين مع الشركات بدولة كوريا الجنوبية لنقل تكنولوجيا التصنيع في مجال الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية إلى الشركات الوطنية، فضلاً عن تعظيم فرص الاستثمار للشركات الجنوب كورية بمصر، مؤكدة تطلع مصر لأن تصبح المركز الرئسيي للشركات الطبية الكورية للوصول إلى السوق الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا الجنوبية، عن اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي مع مصر في قطاع الصحة والدواء، تماشيًا مع رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع وتوزيع الدواء، مؤكدًا أن قطاع الصحة هو أحد الجوانب الهامة للتعاون بين البلدين، والذي يمكن تعزيزه بشكل أكبر خاصة مع اختيار مصر كشريك استراتيجي لكوريا الجنوبية ودولة ذات أولوية في التعاون الإنمائي خلال السنوات الخمس القادمة.

كما وجه رئيس الجالية الكورية الشكر للقيادة السياسية بمصر، مثمنًا دور وزيرة الصحة والسكان وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لأعضاء الجالية الكورية المقيمين بمصر، فضلاً عن اعتزامها تطعيم طلاب الجامعات ضمن خطة الدولة المصرية لتطعيم جميع الطلاب المصريين والوافدين بالجامعات المصرية قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وفي نهاية اللقاء أهدى سفير دولة كوريا الجنوبية والوفد المرافق له دورعًا تذكارية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديرًا لجهودها في التعاون المثمر بين مصر وكوريا بالقطاع الصحي.