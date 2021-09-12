هدف ليفربول الأول أمام ليدز بتوقيع محمد صلاح في الدقيقة 20.. فيديو

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف فريق ليفربول الأول في مرمى مضيفه فريق ليدز يونايتد، بالدقيقة 20، بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أيلاند رود"، ضمن مواجهات الجولة الراتبعة من منافسات الدوري الإنجليزي لتصبح النتيجة 1-0 للريدز.

وأحرز محمد صلاح الهدف، بعد تلقيه عرضية ترينت ألكسندر أرنولد ليضعها مباشرة في المرمى.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول في لقاء اليوم، في حين يغيب عن الريدز البرازيلي روبرتو فيرمينو للإصابة.

كما يلعب مع ليفربول في مباراة اليوم، الثنائي البرازيلي أليسون بيكر، وفابينيو، بعد أن سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعبي أمريكا اللاتينية بخوض المباريات، بعد منعهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

ويأمل النجم المصرى محمد صلاح في زيادة سجله التهديفى في مواجهة الليلة، بعدما شارك رفقة ليفربول في 3 مباريات مسابقة البريميرليج، بواقع 270 دقيقة، حيث ساهم بـ4 أهداف، بتسجيله هدفين وصنع مثلهما.

ويدخل ليفربول مواجهة الليلة ويملك 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وحيد، محتلا المركز السابع، فيما يملك ليدز نقطتين من 3 مباريات حيث تعادل مباراتين وخسر مباراة، يحتل بهم المركز السابع عشر.

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد - جويل ماتيب - فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فابينيو - هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - ساديو ماني