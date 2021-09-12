تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات تجاري

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يتطلع الكثير من طلاب الدبلومات الفنية إلى معرفة تنسيق نظام الثلاث سنوات بالنسبة للطلاب الذين حالفهم التوفيق خلال امتحانات العام الدراسي المنقضي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 التقديم

تنسيق الدبلومات الفنية 2021، هذا وسبق أن حددت وزارة التربية والتعليم الفني فى وقت لاحق نتيجة الدبلومات الفنية سواء امتحانات الدور الأول أو الدور الثاني، وذلك عقب أداء الامتحانات فى إطار تطبيق كامل لكل الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على صحة الأبناء وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا لما تم عرضه من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 و5سنوات فى جميع المحافظات ستكون بالنسبة لمحافظة الشرقية تنسيق الثانوي الزراعي بين 2015 و220 درجة، بينما تنسيق الثانوية الزراعي محافظة الغربية 185 درجة.

الاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية

أما بالنسبة لتنسيق الدبلوم الزراعي محافظة المنيا من 140 غلى 147 درجة، والثانوي الزراعي 140 درجة بمحافظة شمال سيناء، وهذا وفقًا لما نص عليه المنشور الصادر من قبل الوزارة المعنية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قد أوضح فى مؤتمر صحفي كافة النسب المئوية الخاصة بالتنسيق لطلبة الدبلومات الفنية، موضحًا كافة الدرجات التى يمكن من خلالها التحاق الطلاب إلى الجامعات والكليات المتاحة.

كيفية التسجيل فى موقع الوزارة لطلاب الدبلومات الفنية.

وسبق أن أشارت العديد من الكليات الحكومية وجود أماكن شاغرة، لطلاب الدبلومات الفنية، وبإمكان الطالب الراغب فى الالتحاق أن يتقدم بالأوراق اللازمة للانضمام مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الكليات التى فتحت أبوابها للطلاب الراغبين فى الانضمام، مثل كليات الآداب والتجارة والحقوق، والعديد من الكليات الأخرى مثل الكفاية الانتاجية والسياحة والفنادق.

ومن المرتقب أن يرصد دوت الخليج، فى التقارير المقبلة كافة التطورات الخاصة بالتقديم إلى الكليات والمعاهد التى تتاح بالنسبة لخريجي الدبلومات الفنية.

كانت امتحانات الدبلومات الفنية التى انتهت منذ شهور، جاءت فى إطار الحرص على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، كما أنه لوحظ تواجد أمني مكثف فى أغلب المدارس حرصًا على عدم وجود أى تدخل أو عرقلة لسير العملية.