/649840/الشركة-المصرية-لنقل-الكهرباء-تعلن-عن-وظائف-خالية-لحديثي-التخرج

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن عدد من الوظائف الخالية لحديثى التخرج، تشمل 117 وظيفة مهندس كهرباء، و15 مهندس اتصالات، 158 فنى تشغيل، للعمل فى مختلف محافظات الجمهورية.

دوت الخليج وجاء إعلان الشركة المصرية لنقل الكهرباء كالتالى: - 117 مهندس كهرباء حديثى التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020. - 15 مهندس اتصالات حديثى التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020. - 158 فنى تشغيل حديثى التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020 ( خريجين دبلوم صنايع) - العمل والمطلوب فى معظم محافظات مصر.

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