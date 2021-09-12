/649826/كسور-ونزيف-داخلي--سقوط-ربة-منزل-من-الدور-الثامن-في-الوراق

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأحد، نتيجة سقوطها من الدور الثامن في عقار بالوراق.

دوت الخليج ينشر تفاصيل سقوط ربة منزل من الدور الثامن في الوراق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة الوراق في الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغ من غرفة النجدة بسقوط ربة منزل من ارتفاع، و انتقل على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص اتصح وجود جثة ربة منزل بها كسور ونزيف داخلي.

وبإجراء التحريات اللازمة، اتضح أن المتوفاة سقطت من الدور الثامن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

مقتل شاب على يد شقيقين في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إلقاء القبض على شقيقين، لقتلهما شابا طعنًا بالأسلحة البيضاء، «سكين» لمنعهما من بيع المخدرات في مدينة حلوان.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من المواطنين بالعثور على جثة شاب مقتولاً بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة.

تحديد هوية مرتكب الجريمة

وبالفحص أتضح العثور على جثة «محمود . إ»، 25عامًا، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيقات، واستمع فريق من ضباط المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على لغز الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

نشوب مشادة كلامية بين شقيقين

وبإجراء التحريات اللازمة اتضح نشوب مشادة كلامية بين شقيقين، بسبب محاولته منعهما من بيع المخدرات بالشارع، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهمين بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسد القتيل حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، وبعد تقنين الإجراءات نجح رجال مباحث حلوان في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب منعهما من بيع المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.