النائبه سها سعيد: الاستراتيجية الوطنية مُلهمة لتعزيز حقوق الانسان فى مصر

/649834/النائبه-سها-سعيد-الاستراتيجية-الوطنية-ملهمة-لتعزيز-حقوق-الانسان-فى-مصر

أشادت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بإطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال 5 سنوات حتي 2026، مؤكدة أن الدولة المصرية تتخذ إستراتيجية وطنية للنهوض بحقوق الانسان لافتا إلى أنه المساراً الذي إنتهجته دولة ٣ يوليو في افتتاحات المشروعات الوطنية، وتعتمد على القرارات والتشريعات التي عبرت عن السياسات التي تعتزم الدولة تبنيها في ملف حقوق الانسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأضافت النائبه سُها سعيد عضو مجلس الشيوخ، ان تنوع الملفات في كافة المجالات لتناول قضية حقوق الانسان كان من منظور شامل وعدم حصرها في أجندات موجهه،وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان إستراتيجية مُلهمة لكل أركان المجتمع المدني من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الموضوعة من اجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وهكذا تخرج من حيز المكالم والتنظير الى مساحة التطبيق والتنفيذ.

ملف حقوق الانسان فى مصر

واشارت النائبة سها سعيد، إلى رمزية إختيار الشخصيات التي شاركت في الجلسة الحوارية بهذا القدر من التنوع في التوجهات والمرجعيات وحتى الموضوعات التي تم تناولها حملت اكثر من الرسائل السياسية، التي تبشر بفتح آفاق جديدة في هذا الملف الذي لطالما كان منفذ لمحاولات إخضاع الدولة والتدخل في شأنها الداخلي لإقحامها في مواجهات تصب في صالح أجندات أخرى تتعارض مع الامن القومي للدولة المصرية.

ولفتت إلى أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني في هذا التوقيت أمر يُعبر عن المنهجية المدروسة للدولة المصرية.