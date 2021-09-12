/649839/أسماء-مصطفى-لإيمان-خيري-بعد-وفاتها-بالسرطان-مين-بعدك-يفهم-ألمي

حرصت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى حبيب على نعي صديقتها الفنانة إيمان خيري، معربة عن حزنها الشديد لرحيلها، كونها مصابة بالسرطان مثلها وكان يتشارك الألم سويًا.

دوت الخليج يرصد نعي الإعلامية أسماء مصطفى للفنانة الراحلة إيمان خيري.

أسماء مصطفى تنعي إيمان خيري

نشرت أسماء صورة للراحلة إيمان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلقت عليها قائلة: "إن لله وان اليه راجعون مع السلامة يا إيمان موتك صدمني كنت خايفة اليوم يجى مش عارفة انعيكى ولا اكتب اقول ايه بس كل الناس عارفة جمالك ورقتك".

وأردفت قائلة: "خلاص حبيبتي أنتى ارتاحتى من الألم اللى كنا بندور ليه على حل خلاص الألم راح.. بس أنا مش عارفة هكلم مين بعدك يفهم ألمى علشان محدش بيحس بيه الا اللى مجربه، لكن ان شاء الله كل المك ومعاناتك تتبدل فرح وتلاقى عوض التعب ده كله عند ربنا".

واختتمت إيمان حديثها داعية المولى عز وجل أن يلهم زوجها وأولادها الصبر والسلوان: "ربنا معاك يا حاتم ويصبرك ويعوضك ويجازيك خير على صبرك واتقاء ربنا فيها، ربنا يبارك فى اولادكم ويصبركم جميعا، صعب الكلام متهيالى لو كتبت للصبح بردوا هفضل مش عارفة اكتب ايه ولا اوقف الكتابة امتى، ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته وينور قبرك واكيد هنتقابل فى مكان تانى ونتكلم بس بدون ألم ولا مرض".

وفاة إيمان خيري

وجدير بالذكر، أن الفنانة إيمان خيري شلبي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، بعد معاناة مع مرض السرطان، وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، ودُفن الجثمان بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

زوج إيمان خيري شلبي يعلن وفاتها

وأعلن الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون وفاة زوجته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورتها وعلق عليها في تأثر شديد قائلًا: "إيمان راحت عند اللي خلقها.. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر".

وأضاف مطالبًا عدم حضور الجنازة بملابس سوداء: "برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

دخول إيمان خيري شلبي العناية المركزة

وسبق وأن أعلن الفنان محمد صلاح عن دخول إيمان خيري شلبي العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بالسرطان.

محمد صلاح يطالب بالدعاء لإيمان خيري

ونشر محمد صلاح صورة لإيمان خيري، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، وكتب عليها: "صديقتي ودفعتي إيمان خيري شلبي أطيب وأجدع وأحن إنسانة ممكن تقابلها في حياتك".

تابع محمد صلاح: "ادعولها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم ويعافيها من هذا المرض اللعين فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة".