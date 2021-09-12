/649841/بهدف-محمد-صلاح-ليفربول-يتقدم-علي-ليدز-في-الشوط-الأول

انتهي منذ لحظات الشوط الاول من مباراة فريقي ليفربول امام ليدز يونايتد في لقاء الجوله الرابعه من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز والتي اقيمت علي ارضيه ملعب ايلاند روود معقل نادي ليدز يونايتد الانجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف اللقاء الوحيد حتي الان ةالهدف الشخصي رقم100 في مسيرته في بطوله الدوري الانجليزي .

وكان الفرعون المصري محمد صلاح يحتاج الي هز شباك نادي ليدز يونايتد بهدف وحيد ليصبح خامس اسرع لاعب وصولا الي نادي المائه بالدوري الانجليزي الممتاز.

و يستعرض دوت الخليج قائمة اسرع اللاعبين وصولا الي نادي المائه في الدوري الانجليزي : أسرع اللاعبين وصولا إلى 100 هدف في بريميرليج: آلان شيرر - 124 مباراة. هاري كين - 141 مباراة. سيرجيو أجويرو - 147 مباراة، تيري هنري - 160 مباراة.

وسيكون محمد صلاح خامسا حال احرازه هدفا في شباك ليدز يونايتد اليوم بواقع 162 مباره وكان الالماني يورجن كلوب قد بدأ المباره بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

وسط الملعب: فابيينيو، تياجو ألكانتارا، إليوت. الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ديوجو جوتا.