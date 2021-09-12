أول ظهور رسمي لأصالة برفقة زوجها فائق حسن..«صورة»

/649844/أول-ظهور-رسمي-لأصالة-برفقة-زوجها-فائق-حسنصورة

حرص الصحفي ربيع هنيدي على تهنأة المطربة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس بعد حفل زفافهما الذي دار في تكتم تام، كاشفا عن أول صورة جمعتهما سويا منذ إعلان زواجهما.

دوت الخليج

أول ظهور لأصالة برفقة زوجها

ونشر ربيع هنيدي عبر حستبه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو أرفق عليه صورة أصالة وزوجها فائق حسن، وعلق عليها، قائلا: “كل شيء يقل اذا قسم على اثنين الا الحب فهو يزيد.. وهذا ما اتمناه للغاليين اصاله نصري و فائق حسن..الف مبروك، وان شاء الله ايامكم دوما حب وسعادة ونجاح”.

الإعلامية مي العيدان تعلن زواج أصالة للمرة الرابعة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

وتعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر، أما تأكيدات الزواج سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.

من هو فائق حسن زوج أصالة نصري؟

فايق حسن زوج أصالة نصري، هو شاعر عراقي وكاتب أغاني مشهور، يبلغ من العمر 52 عامًا، تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال

كما أنه تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، ومن أشهر أغانيه: «بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت».