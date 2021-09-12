شبانة وصبحي وأوناجم يتألقون في تدريبات الزمالك.. تفاصيل

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب في نهاية التدريبات مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونفذ اللاعبون خلال التقسيمة التعليمات الفنية التى تم التدريب عليها بالمران اليوم ، وذلك تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام للفريق.

كما قام المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون بتدوين بعض الملاحظات الفنية خلال التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تألق العائد لصفوف الفريق المغربي محمد أوناجم ، ويوسف أوباما بجانب المدافعين محمود علاء ومحمود شبانة والحارس محمد صبحي.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

اوباما

خاص يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة على هامش المران مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك وفقا لبرنامج تم وضعه من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقام أوباما بالركض لعدة دقائق بمحيط الملعب ثم خاض بعد ذلك بعض التدريبات بالكرة، بعدها شارك مع اللاعبين في باقي فقرات التمرين بشكل طبيعي.