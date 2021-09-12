/649846/علاء-قريطم الاستراتيجية-الوطنية لحقوق-الإنسان-ترسخ-مباديء-تأسيس-الجمهورية-الجديدة

أعرب النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، عن بالغ سعادته، وذلك بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في مصر الجديدة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي للدولة المصرية الذي ترسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، مشيداً بما بما دار خلال الجلسة النقاشية علي هامش اطلاق الاستراتيجية الوطنية، والتي تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين.