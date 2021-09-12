انتضام ثنائي الأهلي في التدريبات الجماعية.. وغياب بدر بانون

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انتضما علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك الثنائي معلول وديانج في المران بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية.

وتسبب الطيران في تأخر عودة بدر بانون من المغرب، حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة.

وشارك معلول وديانج في المران الذي خاضه مجموعة اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم في المران عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واشتمل مران الدوليين على جانب بدني تحت إشراف رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء غد على ملعب التتش في الخامسة مساء، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وحرص محمود الخطيب، على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.

وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.

واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد "النجمة العاشرة" في يوليو الماضي.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.