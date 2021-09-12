23 سبتمبر..نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان جرش

/649849/23-سبتمبرنجوى-كرم-تحيي-حفلا-غنائيا-ضمن-حفلات-مهرجان-جرش

تستعد الفنانة المتألقة نجوى كرم لإحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون والتي من المقرر أن تنطلق فعالياته بداءا من يوم 22 سبتمر الجتري لتستمر حتى 2 من شهر أكتوبر المقبل.

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وتحيى نجوى كرم حفلها الغنائى ثانى ليالى المهرجان وتحديدًا يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر ويشاركها في الحفل الفنان الأردني زين عوض، وذلك ضمن فاعليات المهرجان الـ35.

نجوى كرم تطرح أحدث أغانيها على بعنوان «ساحر قلوب»

وطرحت شركة روتانا مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، أحدث أغاني الفنانة نجوى كرم والتي أتت بعنوان «ساحر قلوب» خلال الدقائق القليلة الماضية.

وتعد أغنية «ساحر قلوب» من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع داني حلو، وتقول كلمات الأغنية: “نزلت من عيني بقلبي سكنّتك طلعت من راسي بدمّي مشيّتك فارض حبك فرض بيطلعلك يا ورد كون بعيني أنت أحلى شب بهالارض ساحر قلوب سحرك قوي مفعولو قلبي بيدوب لمّا اسمي بتقولــــــو اضحكلي يا حب خليني افرط لولــــــو….هالقلب عشقان روحي بتحبك بيتي مش حيطان ساكن بقلبــك وعيوني بتشوف وجّك بين ألـــــــوف تا أوصف حنيتك ما في عندي حروف ساحر قلوب سحرك قوي مفعولو قلبي بيدوب لمّا اسمي بتقولو اضحكلي يا حب خليني افرط لولو”.

نجوى كرم تعيش حالة من الإرتباط العاطفي

الجدير بالذكر أنه تعيش الفنانة نجوى كرم حالة ارتباط عاطفية منذ فترة، اذ أعلن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن استعدادتها لإقامة حفل زفافها خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن هوية زوجها، اذ قال إيلي بايل خلا مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” بأن الفنانة نجوى كرم من المقرر أن تقيم حفل زفافها فى سبتمبر المقبل، أما عن هوية زوجها فقال أنه رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

نجوى كرم تطرح أغنية مغرمة بنسخة جديدة

أصدرت نجوى كرم مؤخرا في شهر يوليو الماضي، نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة مغرومة، وطرحتها على شكل الفيديو كليب، مع المخرج حسن غدار، وظهر الفنان السوري معتصم النهار كفاجأة داخل الكليب، حققت أغنية مغرومة 2 للفنانة نجوى كرم نسب مشاهدة عالية تخطت ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

وطرحت نجوى كرم أغنية مغرومة من قبل عام 1998، وحققت الأغينة حينها شهرة واسعة بين الجمهور، لتقرر نجوى كرم في 2021 تقديم نسخة جديدة من الأغنية لجمهورها، وتعاونت فيها مع نبيل خوري، وتوزيع داني حلو.