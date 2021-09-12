نائب بالشيوخ لـ «دوت الخليج»: استراتيجية حقوق الإنسان ردع للمنظمات المشبوهة

جدة - نرمين السيد - قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بحقوق الإنسان وتغيير الثقافة المجتمعية، بالنظر لما تتضمنته الاستراتيجية من تغيير لمناهج بعض المراحل التعليمية.





وأكد هلال فى تصريحات لـ "دوت الخليج" : أن الاستراتيجية تضمنت عددا من المحاور المهمة التى بموجبها سيتم طرح عدد من التشريعيات على الغرفتين النيابيتين أبرزها تعديلات الإجراءات الجنائية، وأضاف أن مصر ملتزمة بجميع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان يعزز من قدرتها على مواجهة الفكر المتطرف. وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستكون رادعة لكل من يستهدف مصر من المنظمات المشبوهة تحت شعار حقوق الإنسان.

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