صور.. وزير التموين أول حضور عزاء محمود العربى

جدة - نرمين السيد - وتوافد المعزين على سرادق العزاء، وكان فى مقدمتهم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. يذكر أن رجل الأعمال محمود العربى، توفى يوم الخميس الماضى، وشيعت جنازته عقب صلاة الجمعة الماضية، وسط حشود كبيرة من المشيعين.

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