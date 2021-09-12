"فيفا" يبرز إنجاز محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي بعد انضمامه لنادى المائة

أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بالإنجاز الذى حققه النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، بانضمامه إلى نادى المائة في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد افتتح أول اهداف الريدز في شباك ليدز يونايتد، بالمواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "أيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "بريميرليج" بالموسم الحالي 2021-2022.

وكتب فيفا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "التحق علم مصر محمد صلاح بهدفه اليوم أمام ليدز يونايتد بقائمة الـ30 لاعبًا الذين سجلوا 100 هدف في الدوري الإنجليزي".

وأضاف الاتحاد الدولى "4 لاعبين فقط وصلوا لهذا العدد من الأهداف بمباريات أقل من مو صلاح".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى مائة هدف في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 98 هدفا بقميص ليفربول في البريميرليج، بالإضافة إلى هدفين مع فريقه السابق تشيلسى في المسابقة خلال موسم 2013-2014.

وأصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليج، حيث أحرز النجم المصرى أهدافه المائة في 162 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وبات النجم المصرى اللاعب رقم 30 الذين يسجل 100 هدفا أو أكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي، وثانى لاعب أفريقى يحقق هذا الإنجاز بعد النجم الإيفوارى ديديه دروجبا الذى يملك 104 هدفا.