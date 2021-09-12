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/649851/وزارة-النقل-تنشر-صور-حديثة-لأعمال-تنفيذ-مونوريل-العاصمة-الادارية-الجديدة
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك صور مونوريل العاصمة الادارية الجديدة / مدينة نصر.
دوت الخليج
هذا وتفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير مواقع العمل بمشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل 22 محطة.
كما وزير النقل المهندس كامل الوزير تفقد أعمال التنفيذ بمسار المشروع وكذلك المحطات التي يجرى تنفيذ الأعمال بها بالعاصمة الإدارية (الإستاد – الطيران – R2 -R3 - مدينة الفنون والثقافة - الحى الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة).
تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد
كما بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 23.9 % وبلغت نسبة الأعمال المدنية 27 % (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) كما بلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 21%، كما بلغت نسبة الإنجاز لأعمال الوحدات المتحركة 30.4% ويتم تصنيع القطارات طبقا لأحدث المواصفات العالمية وقد تم توريد ووصول القطارين الأول والثاني، ويجري تصنيع القطارات الثالث والرابع والخامس من أسطول الوحدات المتحركة لمونوريل العاصمة الجديدة.
ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وسيسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الإستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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